Slået tilbage til start

<p>– Vi har stort set ingenting tilbage. Det er virkeligheden. Jeg er tilbage på samme niveau, som da jeg startede for 25 år siden. Havde jeg ikke været sådan en iværksætter, så havde jeg nok ikke haft energien til at fortsætte – men det gør vi. Pro-Safe er jo at betegne som mit eget barn. Det understreger Søren West, der er direktør i Pro-Safe. Det bådfirma, som gennem en årrække har leveret hurtiggående gummibåde til forsvaret, men grundet FMIs totale spærring af firmaet, nu ikke længere kan levere både eller andet udstyr til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).</p>