Formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), besøgte tirsdag Sano i Skælskør, Gigtforeningens behandlingssted for rehabilitering, for at få et nærmere indblik i, hvordan man arbejder med gigtpatienter. Sjællandske var med for at stille skarpt på de lange ventetider til undersøgelse og behandling af blandt andre gigtpatienter, som regionen har.