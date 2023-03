Priserne falder på færgeture

Sådan har det været i de seneste tre år, hvor Ø-udvalget og Agersø Omø Færgerne på denne måde har valgt at markere starten på turistsæsonen på øerne. De billige forårspriser lokker traditionelt endagsturisterne på besøg, men også sommerhusgæsterne kommer tilbage til øerne.

– Det er værdifuldt for øerne, at Staten har lavet denne statslige pulje, som er øremærket til takstnedsættelser, siger Ebba Lawaetz, formand for Ø-udvalget. Det er åbenlyst for enhver, at denne succes skal fortsætte og skulle der være et forårsønske fra Ø-udvalget til regeringen, ja så er det, at denne pulje øges, så det bliver muligt at udvikle helårsturismen.

– Vi er så heldige på begge øer, at der stadig er helårsåbne købmandsforretninger. Her kan man få en god snak med købmanden og blive opdateret på, om der er sket noget nyt siden sidst. Købmandsforretningerne er vigtige for øerne og hvis alle besøgende køber lidt hos købmanden, ja så er der også en købmand næste gang man kommer på besøg siger Anne Bjergvang, der er næstformand i Ø-udvalget.

Traktortur med Pia Raug

På Agersø kan man f.eks. spille banko onsdag aften den 5 april i Agersøhallen og der er påskebadminton samt stor fest i hallen påskelørdag, som i år markerer 130-års jubilæum for idrætsforeningen og så åbner Agersø Kro Skærtorsdag.

På Omø kan man komme en tur med musikeren Pia Raug på traktorbussen og høre om Hr. Mand og hans landskaber onsdag den 5. april kl. 11. Man kan trille påskeæg om søndagen og hele påsken kan man besøge Marlens Gårdbutik og Omø Bryghus. Der er gudstjeneste i Omø Kirke påskedag kl. 10.15.

Da de billige priser både indbefatter personer og køretøjer af enhver slags, så er der basis for at pakke madpakken og tage ud i naturen – det vrimler med forårsbebudere i form af krokus, påskeliljer, viber, strandskader og gæs, lyder løftet.