Polske mænd idømt fængsel og udvisning

Del via email

Ved retten i Næstved er de to mænd i 20’erne idømt henholdsvis seks måneders fængsel og ti måneders fængsel samt udvisning af Danmark i seks år.

De to blev dømt for en række indbrud på store dele af Sjælland.

Indbrudstyvene havde en særlig forkærlighed for elværktøj og elektronisk udstyr fra butikslagre som Elgiganten og Jem og Fix.

I Slagelse brød de for eksempel ind på Harald Nyborgs lager på Japanvej og stjal højtryksrensere og kabler til en samlet værdi af mere end 45.000 kroner.

Ud over fængselsstraffe og udvisning blev de to mænd pålagt at betale erstatning.