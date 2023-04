Politiet kommer med opfordring: Brug påsken til dette

Om lidt sidder mange familier rundt om påskebordet, og her har politiet en god idé til et relevant og aktuelt samtaleemne.

– Forhåbentlig giver de næste dage mulighed for gode stunder sammen med familie og venner, og politiet har i den sammenhæng et ønske om, at familien på tværs af generationerne også benytter det hyggelige samvær til at advare hinanden, lyder opfordringen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet peger på, at især ældre og sårbare på det sidste har modtaget telefoniske henvendelser, hvor en bedrager udgiver sig for at være enten fra banken eller politiet.

– Vi har desværre set, at en række borgere har ladet sig overbevise om, at deres konto var ved at blive tømt for opsparingen, men det er ikke korrekt. Kontoen bliver først lænset for penge i det øjeblik, man giver bedrageren adgang til sine bankoplysninger, forklarer politiet og råder familier om at tale om dette.

– Politiets klare påskebudskab er derfor: Lad jer ikke narre af bedragerne – hverken politi eller banken ringer til jer med den slags oplysninger, og vi anmoder ikke om personlige oplysninger som MitID eller pinkoder, understreger politikredsen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi råder til, at man afbryder samtalen og ringer til banken på dens hovednummer eller til politiet på 1-1-4, hvis en bedrager, der udgiver sig for at være fra enten banken eller politiet, ringer til en.