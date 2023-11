Muldvarpen: - Midt i stoltheden og glæden var mig og min familie pludselig i fare

I 2020 trak han tæppet væk under en række ledende skikkelser i verdens mest lukkede diktatur. På eget initiativ, brugte han mere end ti år på at leve et dobbeltliv, og undervejs satte han flere gange livet på spil, for at kunne dokumentere en diktaturstats lyssky og ulovlige affærer. I dag rejser han verden rundt og giver interviews, men sikkerheden er nu, mere end nogensinde i højsædet.