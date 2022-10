En aldrig før prøvet arkitektonisk udformning af et tårn for samlet et par milliarder kroner skal være Gateway til Sjælland. Foreløbig søges om et par millioner til at komme videre med projektet, der skal placeres ved Storebæltsbroen. En større kreds af lokale erhvervskræfter har netop dannet en forening, hvis formål er at få realiseret byggeriet.