Kunstnerpar vender hjem

Nogle gange skal man søge udad for at komme indad. Det erfarede kunstneren Branka Lugonja, da hun og hendes mand Sole i sommeren 2022 besluttede sig for at søge nye eventyr i Norge. Eventyret blev dog ikke af længere varighed: Efter et halvt års tid måtte de erkende, at livet blev for kompliceret med hjem i to forskellige lande.