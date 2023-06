Kunde overfusede ansat og stak af – men den gik ikke

Del via email

Klokken 12.09 fredag kom en kunde ind på en tankstation i Slagelse og overfusede en ansat. Da han blev bedt om at forlade stedet, skubbede kunden den ansatte i brystet.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i den seneste døgnrapport over weekendens hændelser.

Kunden kørte derefter væk fra stedet i sin bil, men det lykkedes ham ikke at stikke af.

Politiet blev nemlig hurtigt tilkaldt, og på grund af et godt signalement af bilen gik der ikke længe, før politiet fandt frem til kunden, der viste sig at være en 40-årig mand fra byen. Han blev samme dag sigtet for vold.

Det er nemlig strafbart at skubbe.