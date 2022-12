Kommune svarer på kritik vedrørende miljøgodkendelse

Centerchef Flemming Kortsen fra Slagelse Kommunes afdeling for teknik, plan og miljø svarer på debatindlæg fra Rent Havmiljø om RGS Nordic. Her benægter han, at badeforbud skulle være på vej og skriver også, at kommunen vil gøre Region Sjælland opmærksom på blyforurening, som han ikke mener stammer fra RGS men fra olieraffinaderi.