Kend din by: Det smukke ældre hus på Rosengade 7

Hver uge udkommer historiker Ole G. Nielsen med et nyt afsnit af artikelserien Kend din by. Omdrejningspunktet for dagens udgave er ejendommen Rosengade 7 i Slagelse, der omfatter både et smukt ældre hus med facade til Rosengade og en gård, hvor der var flere virksomheder. Heriblandt virksomheden Slagelsetryk.