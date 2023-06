Håber på bedring efter et problemfyldt år

– Jeg har på ingen måde haft min bedste sæson, og det er der flere årsager til. Men det at jeg har skiftet college i USA og har fået en ny træner og er kommet i helt nye omgivelser har åbenbart ikke været helt optimalt for mig.

– I hvert fald har vi ikke helt fået gjort de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og jeg har jo været virkelig langt fra min personlige rekord i denne sæson.

Sådan lyder det indledende og med et suk fra den 23-årige spydkaster og Korsør-pige Liv Cantby.

Den talentfulde vestsjællænder har i flere år haft en relativt lineær karriere, hvor hun groft sagt har kastet længere og længere hvert eneste år.

Det kulminerede i 2021, hvor hun til EM for hold kastede hele 51,14 meter, hvilket rakte til en fjerdeplads i konkurrencen.

2022 blev dog ikke lige så godt et år for Liv rent konkurrencemæssigt – og hér i 2023 har tingene slet ikke kørt for hende på cindersbanerne i USA, hvor hun til daglig går på college i Virginia.

– Jeg har kun kastet lidt over 46,80 meter i år, og det er jo ikke ligefrem, hvad jeg havde håbet på. Det er selvfølgelig skuffende, men det er bare som det er. Jeg kan kun prøve at knokle på, tilføjer spydkasteren.

Rent teknisk kan du så prøve at forklare, hvad der har været “galt”?

– Jamen som du siger, er det netop en ekstremt teknisk disciplin, og først og fremmest har det været mit tilløb, som ikke har fungeret. Og gør det ikke dét, kan man bare ikke kaste langt, siger Liv Cantby og tilføjer:

– I Virginia er vejret slet ikke det samme som i Texas (hvor Liv tidligere gik på college, red.) – det er klart koldere. Så vi kaster ikke hele året, men laver f.eks. en masse sprinttræning. Det har så gjort, at jeg har fået et noget hurtigere tilløb, men så har det været svært at justere de to ting samtidig, når jeg så har fået et spyd i hånden igen.

Efter et skidt halvår er der dog i den nærmeste fremtid rig mulighed for at rette op på tingene for Liv Cantby.

Og når vi skriver “nærmeste fremtid”, skal det forstås meget bogstaveligt. For torsdag er hun i aktion ved spydkastkonkurrencen i European Games i polske Katowice, hvor legene bliver afholdt. Og allerede søndag er hun så at finde i Aalborg, hvor hun deltager i DM i spydkast. Noget af et program.

– Det er jo et kæmpe setup ved European Games, og man kalder det jo for det europæiske OL af en grund. Mange af de atleter, som har kvalificeret sig til VM i atletik bruger det som optakt. Så modstanderne bliver ekstremt gode, og det bliver da ret nervepirrende, siger Cantby.

Ved DM har hun de senere år til gengæld været i en liga for sig og står lige nu noteret for fire guldmedaljer. Men med en sæson, som den hun har haft hidtil i år, tager hun ingenting for givet, fortæller hun.

– Jeg har ikke lyst til at sige, at nu skal jeg ud og kaste så og så langt eller at jeg nødvendigvis skal vinde guld. Jeg vil hellere ud og prøve og få fikset de ting, der gør at jeg ikke har kastet længere end jeg har i det hér år, konkluderer Liv Cantby.