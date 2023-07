Grüner: – S har tvunget os til store besparelser

<p>– Det er jo socialdemokraternes skyld, at vi i byrådets flertal har været nødt til at lave besparelser, som også rammer ældreplejen. Selv om der blev advaret om det fra administrationens side fortsatte tidligere borgmester John Dyrby Paulsen (S) støttet af Villum Christensen (LA) den politik, som ville føre til, at vi blev sat under administration, hvis der ikke blev grebet ind.</p>