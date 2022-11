Sang til frivillige i butikker

Mandag den 21. november er det 50 års siden, at Kirken Korshær åbnede deres første genbrugsbutik på Frederiks Allé i Aarhus. Siden bredte den gode idé sig til byer i hele Danmark. I Korsør ligger genbrugsbutikken i dag på Solens Plads, men den første åbnede i Det Gamle Sømandshjem, der i dag for længst er nedrevet til fordel for byggeriet af Havnearkaderne. Herefter flyttede butikken til lokale Bag Stadion, og før den nuværende placering lå den lige over for i Brogade.