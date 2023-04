Frivillige er kørt fra Jylland for at lede efter Filippa

Der er meget stor interesse for at hjælpe med eftersøgningen af den forsvundne pige Filippa.

Det fortæller Missing Peoples presseanvarlige, Vivian Winther Eriksen, til Sjællandske.

– Jeg vil skyde på, at der er omkring 200 frivillige, der gerne vil hjælpe med at lede efter Filippa. Vi er allerede en gruppe, der er samlet i Fuglebjerg, hvor vi har fået lov til at overnatte i en lokal spejderhytte, og flere er klar til at rykke, siger Vivian Winther Eriksen.

– Der er tale om frivillige fra hele landet. Jeg er selv taget fra Hobro i går, én kommer fra Lemvig, mens vi også har frivillige fra Sønderjylland, der har taget turen.

– Derfor er vi nok til at arbejde i skiftehold, siger Vivian Winther Eriksen.

Hun understreger, at de frivillige afventer grønt lys til at starte eftersøgningen og anvisningen af et sted at søge, inden arbejdet går i gang.

Lokale tilbyder husly

Flere lokale har tilbudt Missing People, at de kan have base i deres hjem.

Desuden har flere sponsorer meldt sig på banen. Én har blandt andet tilbudt at sponsorere vand til de frivillige. Men der kan blive brug for flere.

– Vi plejer at rette henvendelse til lokale butikker, der typisk gerne vil sponsorere noget frugt. Har nogen mulighed for det, vil vi være meget taknemmelige, siger Vivian Winther Eriksen.

Video: Presse-fotos.dk