<p>Sidste år var de 15 ansatte. I dag er de fem tilbage. Ud over at måtte udstikke en række fyresedler, er et lokalt bådfirma også nødsaget til at opsige sine nuværende faciliteter og finde en mere ydmyg lokation. Alt sammen fordi Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har smækket pengekassen i.</p>