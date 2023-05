Kom med bagom forestilling: Her bruges mere end 200 meter stof – alene til kjoler

Selv om der udlånes originale gardehusar-uniformer fra regimentet til Sjællands Teaters kommende forestilling “Hurra for de blå husarer”, har systuen på Sjællands Teater travlt med at få alle forestillingens øvrige kostumer klar.

Når en klædesdel overhovedet forlader systuen, er det fordi den er klar til prøvning, finjustering eller færdig. Ét efter ét bliver de færdige kostumer flyttet fra systuen og ud på tøjstativerne i garderoben på teatret Krabasken i Slagelse, hvor alle kostumer og kulisser til forestillingen, der skal foregå udendørs, fremstilles for Sjællands Teater.

Der skal produceres mange kostumer på systuen. Foto: Elisa Hauerbach

Forestillingens kostumier, Charlotte Stahrenberg, har mange kostumer imellem hænderne på en arbejdsuge, men heldigvis får hun god hjælp til arbejdet af frivillige medhjælpere. På spørgsmålet om de når at få alle kostumer klar til tiden, svarer hun ja.

35 kjoler på vej

– Vi begyndte på kostumefremstillingen den 11. april, og den 1. juni – til premieren – vil vi have syet 35 kjoler og en række andre kostumer. Man starter med at tage mål af skuespillerne ved den allerførste læseprøve, og så laver man en stout-model, der er en råmodel i brugervenligt “arbejdsstof”. Den prøves af skuespilleren, og tilpasses til vi kender den nøjagtige model, inden den skæres i det rigtige kostumestof, forklarer Charlotte.

Nogle af kjolerne har påsyet 35 meter flæse, fortæller Charlotte Stahrenberg. Foto: Elisa Hauerbach

Efterfølgende er der også tilpasninger på skuespilleren, for kostumestoffet kan “falde” anderledes end stout-modellen, og udviklingen af forestillingen kan gøre det nødvendigt at ændre på eksempelvis lukninger og lignende undervejs i prøverne.

Kostumeproduktion kræver indsigt

– Vi bruger mere end 200 meter stof alene til kjolernes produktion. Ensemblets piger skal hver have fem forskellige kjoler på – og på den ene er påsyet 35 meter flæse. Selv om vi ikke har det samme indkøbsbudget som de store teatre, er vi kommet frem til nogle flotte løsninger, synes vi selv. Så håber vi også at publikum er enige, når de ser resultatet i forestillingen, fortæller hun videre.

Der er travlhed på systuen i Krabasken. Charlotte Stahrenberg og Anne Mortensen (tv.) knokler med kostumeproduktionen. Foto: Elisa Hauerbach

Kostumerne har hun blandt andet fået inspiration til, ved at dykke ned i historien, via bøger om beklædning i tiden som “Hurra for de blå husarer” foregår i. 1893 er det nøjagtige årstal, og derfor har det været nødvendigt at skaffe viden om hvordan borgerskabet og tyendet gik klædt dengang. Filmen har hun også set, men publikum kommer ikke til at se kostumer der er kopieret fra filmen, men nogle som ligner dem.

Farbror skabte filmens hatte

Pudsigt nok var det hendes farbror der leverede hattene til filmen. Han var modist og det kreative gen ligger til familien. Charlottes far var bundtmager, og hun selv er uddannet på Hellerup Håndarbejdsseminarium, men har siden, via diverse omveje, fundet vej ind i teaterverdenen.

Min farbror var modist og leverede alle hattene til filmen “Hurra for de blå husarer”, fortæller kostumier, Charlotte Stahrenberg. Foto: Elisa Hauerbach

Den faste arbejdsplads er faktisk Nørregades Teater i Maribo, hvor hun er kostumier, men Charlotte er i øjeblikket “udlånt” til Sjællands Teater i Slagelse, hvor bopælen også ligger. Her finder man hende ved symaskinen i Krabasken på seks ud af ugens syv dage.

Mange hurtige kostumeskift

Opgaven med at skabe kostumer til “Hurra for de blå husarer” synes hun er interessant og udfordrende fordi den tids beklædning var langt fra nutidens.

Der er travlt på systuen. Foto: Elisa Hauerbach

– Dengang brugte man tournurer, så nogle af kjolerne er små kunstværker, og de har allesammen været spændende at lave. I forestillingen er der en del sceneskift og det betyder hurtige tøjskift, fortæller Charlotte videre.

Er med hele vejen

Kostumieren og de frivillige hjælpere bruger mange timer i systuen om ugen. Charlotte holdt op med at tælle arbejdstimer for mange år siden, og det samme gælder for de frivillige medhjælpere. De er sammen om opgaven fra start til slut – og imens forestillingen kører.

Anne Mortensen er frivillig i systuen og elsker sin “kreative legeplads”. Foto: Elisa Hauerbach

– Vi hygger os med vores arbejde, og glæder os over resultatet, når vi ser tøjet på skuespillerne ved kostumeprøverne. Når der er forestillinger, er der altid en af os fra systuen der har “scenevagt” bag scenen. Det vil sige, at vi hjælper skuespillerne med de mange og nøje planlagte tøjskift og der er ikke mange sekunder til rådighed, men vi er også klar med en sikkerhedsnål hvis noget uventet opstår, siger kostumieren videre.

Klæder skaber folk

Inden hver forestilling – og hver aften efter forestillingen – skal kostumerne pakkes ned og transporteres til eller fra bagscenen. Har det været regnvejr, skal de måske også stryges tørre, før skuespillerne får dem på igen. Det er også kostumeafdelingen, som står for de opgaver.

– Vores arbejde betyder faktisk meget for en forestilling, for klæder skaber ganske rigtigt folk, og det ville kræve en vanvittig dygtig skuespiller, at skulle overbevise publikum om at året er 1893, hvis han eller hun optrådte i gule joggingbukser. Så hver forestilling og hver historie starter faktisk også i systuen – og det ansvar tager vi meget alvorligt, slutter kostumieren.