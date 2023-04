Farlig mole: Reparation har udsigter

Del via email

Molen, som beskytter Storebælt Camping og Feriecenter ved Halsskov Færgehavn mod Storebælt, er spærret af. Med solide bolte er hegnet sat fast. Og det er der formentligt en god grund til, for afspærringen sker af sikkerhedsmæssige årsager – der er simpelthen fare for at store betonstykker falder af.