Fællesskabet blev fejret til stafetfinale

Mere end 80 foreninger i kommunen har i løbet af ni dage været med til at transportere en depeche rundt i kommunen. Den tilbagelagte rute strækker sig over mere end 135 kilometer, og har til formål at synliggøre og styrke de fællesskaber, der findes inden for kommunens grænser. Et initiativ, der startede i 2019, og som blev gentaget i år.