Eftersøgning efter Filippa: Politi har afspærret hus

Politiet har her søndag morgen afspærret et hus på Fladholtevej ikke langt fra Kirkerup, hvor den 13-årige Filippa lørdag formiddag forsvandt, efter at hun havde været ude på sin avisrute.

En række politibiler og efterforskningsvogne holder foran huset, og politiet har sikret området med afspærringsstrimler.

Sjællandske Nyheders reporter på stedet fortæller, at politiet har bedt de tilstedeværende pressefolk om at holde afstand, samtidig med at politifolkene udvidder det afspærrede område.

Politiet er massivt til stede ved et hus på Fladholtevej.

Video: Emilie Haumann Munck.