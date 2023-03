De var ellers sparet væk: Badebroer opsættes alligevel

Del via email

Sommerlandskabet er i høj kurs for politikerne i Slagelse Kommune. Så høj, at man nu vælger at opsætte badebroerne ved Ceres Stranden, Værftet i Korsør, Granskoven i Korsør, Svenstrup Strand og Stranden v/Søskær Mose, som man egentlig havde lagt op til skulle spares væk.