Flere borgere mener at have hørt skud i Korsør fredag aften. Politiet undersøger forhold, men mener, at der enten er tale om fyrværkeri eller høj accelerering fra bil. Janni Rasmussen, der ifølge eget udsagn stod en halv meter fra ét af de høje brag, er dog ikke i tvivl om, hvad hun oplevede.