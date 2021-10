Bord/bænk-ønske opfyldes ved Gudernes Bugt

Naturelskere: Hanne Christensen henvendte sig på vegne af naturelskere til Sjællandske med ønske om bord/bænk et helt særligt sted med både læ og udsigt ved den bagerste skovstrand i Korsør Lystskov – også kendt som Gudernes Bugt. Kommunens landskabsarkitekt sagde ja til ønsket, efter at have fået fremvist stedet.