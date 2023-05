Del via email

Tidligt mandag morgen fik en 27-årig mand besøg af politiet på en adresse i Slagelse, fordi han skulle anholdes til fogedretten.

Da patruljen kom til stedet fandt de en bil og en påhængsvogn, der var meldt stjålet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Derfor blev den 27-årige anholdt og sigtet for tyverierne.

Under anholdelsen blev den 27-årige så voldsom, at en betjent kom til skade, og derfor kan den 27-årige nu også se frem til en sigtelse for vold mod tjenestemand.