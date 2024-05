Kirkerupsagen: Afhængige af ekstrem porno – sådan er de

<p>Jesper Roesgaard Mogensen er klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk sexologi ved Psykiatrisk Center København. Her hjælper han og hans kolleger mennesker, der er afhængige af mange former for porno, som den tiltalte i Kirkerupsagen hævder at lide af, og det er ikke en tilstand, der i sig selv er farlig for andre mennesker, forklarer han.</p>