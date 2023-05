Del via email

Tirsdag havde en bestilt færdselskontrol taget opstilling på Kalundborgvej i Slagelse i tidsrummet 10.37-16.20.

I det tidsrum nåede den at måle 2947 bilisters fart. 150 af dem kørte for stærkt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 50 km/t.

Den største hastighedsoverskridelse lød på 78 km/t.

15 bilister kan nu se frem til at få et klip i kørekortet.