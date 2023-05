Del via email

74 bilister kan se frem til en hilsen fra ordensmagten. Mandag kørte de for stærkt på Kalundborgvej ved Slagelse.

I tidsrummet 13.33 til 19.25 målte færdselskontrollen 1487 bilisters fart. 74 af dem kørte for stærkt. 12 af dem i en grad, at de kan se frem til et klip i kørekortet.

Den største fartsynder kørte 80 km/t på strækningen, hvor man må køre 50 km/t.