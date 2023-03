Velkommen til vores nye design

De fire dagblade i nyt design.

Fundamentet for Sjællandske Mediers udgivelser er og forbliver den lokale kvalitetsjournalistik. Vi ser vores lokale redaktører og journalister overalt på Sjælland som afgørende vigtige for det lokale demokrati og sammenhængskraft. Derfor er det vigtigt for os, at vi udkommer med journalistikken på en måde, så man både i avisen og her på Sjællandske Nyheder. får lyst til at læse med, blive klædt på og lade sig udfordre.

Med det nye design har vi haft et ønske om at præsentere journalistikken i en mere moderne og læsevenlig indpakning, hvor det stærke lokale indhold for alvor kommer til sin ret uanset om man bor i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Hillerød, Næstved, Helsingør eller Vordingborg.

Lever op til forpligtigelse

Hvis du er en af vores dagblads-læsere, er vi sikre på, at du vil opleve en mere tilgængelig avis. Der er fra starten tænkt i, at opbygningen af siderne i højere grad skal underbygge historie-fortællingen. Det betyder f.eks. at en tungere problematik deles op i flere enheder, så man som læser oplever, at historien og perspektivet ofte udfoldes over flere elementer, og på den måde understøtter både nuancer og forståelse for læserne.

Det gør vi ikke bare fordi det skal se pænt og lækkert ud. Når vi ændrer udseendet på vores avis, handler det om at blive endnu bedre til at leve op til vores publicistiske forpligtelse.

Veloplyste borgere er i stand til at handle i det demokratiske samfund. Den opgave tager vi dybt alvorligt, og vi bruger vores mange lokale kanaler til netop det formål.

Vi er dem der holder øje med magten der hvor den er lokalt – om det er i de politiske systemer, i institutionerne, myndighederne, organisationerne eller i virksomhederne. Vi stiller de kritiske spørgsmål, så I læsere får de svar, I har krav på.

Vi har over 150 journalister der hver dag overalt på Sjælland sørger for at holde lokalsamfundene velinformerede med nuancerede og troværdige nyheder – og journalisterne bor selv dør om dør med dem de skriver til.

De der følger med hos os, er klædt på til at handle både som enkeltpersoner og som samfundsborgere.

Det er det projekt og det arbejde som det nye design i højere grad skal understøtte.

Det nye design blev lanceret torsdag 23. marts. Ud over Sjællandske er det Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Dagbladet, der har fået nyt udseende.

Skrifttypen er mediernes sjæl

Typografien – altså skrifttypen – er et medies sjæl. Vi gik på jagt efter en bogstavtype eller font med et klassisk udtryk og en høj læsbarhed. Det var vigtigt, at det var et udtryk, der kunne blive Sjællandske Mediers eget. Altså måtte vi have en font, som intet andet mediehus brugte. Det har vi fået med de to fonte Ivar og Siri, der udgør grundstenene i det nye design. Med fare for at blive lidt indforstået, så er meningen med typografien, at den skal underbygge, hvem vi er. Vi er der, hvor man kommer ud fra storbyen og landskabet åbner sig. Derfor er skrifttyperne organiske og nogle steder nærmest bladformede.

En anden grundsten i vores nye udtryk er den cyan-blå streg. Et grafisk element der tydeligt binder vores mange aktiviteter og redaktioner sammen. Det gør den på alle vores trykte medier, men på længere sigt også på facaderne på vores lokaler rundt om i lokalmiljøet og på sn.dk

Mandet bag designet

Manden bag det nye design hedder Tobias Røder. Han har samarbejdet med Sjællandske Medier om det nye design i to år. Tobias Røder står bag flere danske mediehuses visuelle udtryk. Blandt andet Radio24syv og dagbladet Information. Du kan læse meget mere om ham og hans store passion for visuelt design længere inde i denne sektion.

Det er ikke udelukkende på designet, at du den kommende tid vil opleve en anden avis og et andet Sjællandske Nyheder. Vi arbejder kontinuerligt på alle redaktioner med at løfte vores journalistik og med at være så relevante som muligt for jer læsere, og de brugere der foretrækker at læse vores journalistik digitalt.

Det betyder, for avisernes vedkommende, at noget måske står et andet sted end det plejer, og at noget andet helt er væk, og nyt kommer til. Alt ændrer sig – også aviser.

Vi er om kort tid på vej med nyt og forbedret weekend-indhold, der vil have fokus på kultur, litteratur, natur og oplevelser på hele Sjælland. Vi vil samtidig i endnu højere grad sørge for, at dagbladene og Sjællandske Nyheder dag for dag løfter de væsentlige lokale dagsordner, og er markant til stede i de samtaler, der foregår lokalt.

Det er vigtigt for os, at vi både i aviserne og digitalt spejler de lokale fællesskaber, og skildrer det liv der leves lokalt med alle dets farver og nuancer. Alt det der vedrører det nære liv. Alt det der forenes i avisen eller her på Sjællandske Nyheder.