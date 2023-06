Kæmpede for voldsramte kvinder: Nu er tidligere politimester død

Tidligere politimester i Glostrup, operativ chef hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og chef for Politiskolen Jørn Bro, Smørum, er død. Han blev 87 år.

Jørn Bro var kendt for sin åbenhed og imødekommenhed, både som politimester og som chef for politiskolen. En anden mærkesag var indsatsen for at hjælpe og bistå voldsramte kvinder.

Han blev født i Hjørring som søn af den markante konservative borgmester i Stenløse, toldinspektør Knud C. Bro.

Efter studentereksamen fra Kolding blev Jørn Bro premierløjtnant af Reserven i Infanteriet og tog så juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1963, hvorefter den smukke politi-karriere straks begyndte:

Politifuldmægtig i Haderslev, hos Rigspolitichefen 1965, politiassessor af første grad 1969, vicepolitimester 1974, politimester i Middelfart 1978, politimester hos Rigspolitichefen og chef for Politiskolen 1981-1990 og fra 1990 til sin pension i 2005 politimester i Glostrup.

Jørn Bro var også formand for Politiets Bedømmelseskommission 1981-1990 og for Ideer for Livet-Fonden 2005-2015. Som aktiv pensionist gennem mange år drev Jørn Bro en konsulent-, foredrags- og skribentvirksomhed. Han var også en ivrig offentlig debattør, bl.a. med indlæg i Frederiksborg Amts Avis, bl.a. om minksagen.

Jørn Bro modtog Dansk Kvindesamfunds Mathilde pris og Feminas Kvindepris 2002 samt Danners ærespris 2014. Han var engageret i kvinders rettigheder.

Jørn Bro var også dekoreret med Kommandørkorset af Dannebrog.

Han var på mange måder en af Danmarks fremtrædende politifolk i flere årtier. I sine sidste år boede han på Plejecentret Porsebakken i Smørum. her flyttede han ind sammen med sin kone, men Jørn Bro har været enkemand de seneste par år.