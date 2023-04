Skal seniorer eller invandring hjælpe os?

Af Bertel Haarder, tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre

Åh, nej, skal vi nu have et ”videncenter for seniorer”? Er det ikke en sag for de mange forskere og eksperter på universiteter og professionshøjskoler? Er der ikke masser af viden lejret der? Det skulle jeg mene.

42 mio. kr. over fire år afsættes på den nye finanslov, inspireret af Norge og Ældre Sagen. Det er Dansk Folkeparti, der har krævet det.

Sagen og begrundelsen er god nok. Der er alt for mange seniorer, der skubbes ud af arbejdsmarkedet – langt flere end i Norge og Sverige – på trods af, at vi har mere brug for deres indsats end nogen sinde. Hvis Dansk Folkeparti til gengæld ville opgive dets velfærdsundergravende forslag om ikke at hæve afgangsalderen, så ville jeg tage hatten af.

Hele vores velfærdssamfund med alt det, vi gerne vil finansiere – mere sundhed, bedre ældrepleje, grøn omstilling, flere faglærte osv. – er dybt afhængigt af, at flere arbejder mere.

Den gennemsnitlige levealder er øget voldsomt og glædeligt. Så må vi nødvendigvis også mobilisere de hundrede tusinder, der både vil og kan blive længere på arbejdsmarkedet, og som i dag mere eller mindre mobbes ud på grund af deres alder. Paradoksalt nok er denne ”alderisme” mest udbredt i den offentlige sektor, der som sædvanligt har de mest stive regler. Alt for mange ældre frasorteres på forhånd i ansøgningsbunkerne, hvilket er lige så slemt, som hvis nogen frasorteres på grund af deres etniske herkomst.

Især mænd har ikke godt af at blive skubbet ud. De mister identitet, og mange dør for tidligt af det. Læger kan bekræfte, at det er farligere at holde op med at arbejde end af at fortsætte på arbejdsmarkedet. Det skal man huske midt i al snakken om nedslidning.

Sagen har også et mere globalt perspektiv:

Hvis vi ikke skal kvæles i overbefolkning, klimaforandringer og migration, så må og skal vi finde et alternativ til befolkningstilvækst.

Det er latterligt, at det kinesiske diktatur ikke er tilfreds med 1,4 milliarder mennesker. Det er da en velsignelse for hele verden og for kineserne, hvis de bliver lidt færre. Det er et forbillede for alle de lande, der ikke kan komme ud af fattigdom på grund af evindelig befolkningstilvækst.

Nu vil Indiens befolkningstal overgå Kinas. Det udråbes som et nederlag for Kina. Men det er da en sejr – og synd for Indien! For slet ikke at tale om Afrika, hvor befolkningen fortsat eksploderer på grund af aldersfordelingen og fertiliteten. Alene Nigeria vil vokse fra 220 til 800 mio. indbyggere, når vore børn er blevet gamle i 2100 – og hovedstaden Lagos fra 21 til 85 mio. Det bliver et helvede på jord.

Fordoblingen af befolkningen i Afrika frem til 2050 er en katastrofe, som ikke blot rammer Afrika, men også Europa. Det forværrer alle de største problemer, verden slås med: manglen på fødevarer (forstærket af krigen i Ukraine), klimaet, biodiversiteten, flygtningestrømme, borgerkrige og ustabilitet.

Af alle de mennesker, der har levet på Jorden igennem tiderne, er de 8% i live i dag! Så voldsom har befolkningseksplosionen været. Og så umuligt bliver det at stoppe væksten i Afrika de nærmeste årtier, fordi gennemsnitsalderen er så lav, at befolkningen vil stige eksplosivt, også selv om hver kvinde fra nu af kun får 2 børn. I Niger er tallet 6-7 børn pr. kvinde.

Europa kan få al den arbejdskraft, vi ønsker, fra Afrika. Den kommer sejlende ganske frivilligt over Middelhavet. Men det er samtidig opskriften på frygtelige integrationsproblemer, som vi har rigeligt af i forvejen.

Hvis vi ikke vil være afhængige af migrationsstrømme, der helt ændrer vore samfund, så må vi selv levere den arbejdskraft, der mangler, og her er seniorerne den mest oplagte arbejdskraftreserve sammen med de alt for mange flygtninge og indvandrere, der ikke arbejder.

Man kan ikke både være imod indvandring og imod forhøjelse af afgangsalderen, selv om Danske Folkeparti forsøger! Det er godt, at partiet vil satse på seniorerne, men så kan det ikke samtidig bekæmpe det vigtigste af alt i fremtidens velfærdssamfund: at afgangsalderen forhøjes i takt med levealderen.

Vi behøver ikke alle gøre som præsident Biden, der vil være præsident, til han fylder 86. Men det er flovt og latterligt, når medierne ikke vurderer hans resultater frem for hans snublen over ordene. Manden har stammet hele livet. Jeg ved fra mig selv, hvad det indebærer.

Lad dog præsident Biden være Vestens symbol på, at man også i høj alder kan bidrage og gøre nytte. Det vigtigste er hans evne og vilje til at udstikke de lange linjer og udpege de rette folk, samt hans instinkt som en bedstefar, der ikke selv har noget i klemme, og som derfor troværdigt kan varetage hensynet til kommende generationer – det hensyn, partierne ofte glemmer i kampens hede.

Lad os glæde os over, at han har gjort det så godt – bortset fra flugten fra Afghanistan – og at han på den måde er et forbillede for seniorer over hele verden.