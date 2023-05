Produktion af ældremad bør decentraliseres

Af Pia Kjærsgaard, MF, ældreordfører, Dansk Folkeparti

Nogle steder lykkes man med lækker og veltilberedt mad til de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Andre steder er maden et sørgeligt syn. Jeg erindrer f.eks. et billede af gule ærter, som så alt andet end lækre ud – og andre retter, som bare var kedelige og triste at se på.

For nu slet at tale om de steder, hvor ældre skal være ”med på moden” og spise vegetarisk eller vegansk, og hvor de som en anden sundhedsfanatiker skal drikke vand tilsat lidt mynte eller lime i stedet for saftevand, som de fleste ældre gerne vil have.

Nogle steder virker det, som om kommunerne vil have de ældre til at leve efter samme ernæringsmæssige forskrifter som yngre, hvor man skal spæge sit legeme, mens man andre steder blot præsterer triste måltider, der skal varmes op i en mikroovn, og hvor der måske leveres til en hel uge ad gangen.

Men rundt omkring i kommunerne bør man indse, at trist og kedelig ældremad faktisk ikke udelukkende er et spørgsmål om, at de ældre behandles uværdigt, men også at der kan komme en stor regning, når den ældre indlægges som følge af mangelsygdomme på grund af underernæring.

Vi ved, at mange ældre er både småtspisende og småtdrikkende. Det er en naturligvis proces, at appetitten bliver reduceret i en høj alder, og at mange heller ikke husker at indtage tilstrækkeligt med væske. I begge tilfælde skal dette imødegås med en langt mere aktivt ernæringspolitik. Problemet med at spise for lidt handler i øvrigt ikke kun om ældre, men også patienter med en række kroniske sygdomme, der f.eks. forårsager synkebesvær (dysfagi). Til dem findes lækre og æstetiske alternativer i form af synkevenlig mad, der stort set ligner helt almindelige danske retter.

Ernæring til ældre bør være den vigtigste grundpille i ældreplejen – helt på linje med korrekt medicinering. Det indebærer frisk og veltilberedt mad, som er produceret så decentralt og tæt på den enkelte ældre som muligt. Kort sagt: Mad med kærlighed.

Ældrepleje er en helhed. Den handler om omsorg og værdighed. Den handler om tryghed. De fleste af os kan vel blive enige om, at god mad er vigtigt for os. Så meget desto mere er maden vigtig for mennesker med et minimum af afveksling i hverdagen, som måske heller ikke har megen kontakt med familie og pårørende.