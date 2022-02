Smitten med Covid-19 i samfundet er stadig på et højt niveau, men i takt med, at virussen ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom, hovedparten af restriktionerne er sløjfet, og testanbefalingerne er ændret, sætter myndighederne nu testkapaciteten ned fra 200.000 til 140.000 daglige PCR-test på landsplan. Samtidig indføres der en model for, hvornår og hvordan testkapaciteten skal nedskaleres i fremtiden, efterhånden som smitten forventeligt falder og færre har behov for at blive testet. Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed.