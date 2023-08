<p>Kampen om verdens råstoffer spidser til, efter at Kina forleden besluttede at indføre begrænsninger på eksporten af to afgørende råstoffer. Der er tale om stofferne gallium og germanium, som findes i alt fra bilbatterier til mikrochips. Fremover skal udenlandske selskaber opnå særlig tilladelse for at købe metallerne, der ellers tidligere har været handlet frit.</p>