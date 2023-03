Kystbanens udfordringer – lad os tænke ud af boksen

Af Torkild Strandberg (L), borgmester, Landskrona Kommune

Efter at DSB har fremlagt sit forslag til ny køreplan for Kystbanen har togbetjeningen på strækningen fyldt en del i den nordsjællandske debat. Kystbanen bliver langsommere og har oven i hatten mistet sin direkte forbindelse til Københavns Lufthavn.

Den svenske regionaltrafik til København får ofte skylden for Kystbanens trænge kår. Først skabte de svenske toge forsinkelser på Kystbanan, hvorefter man besluttede at separere den danske og svenske regionaltrafik. Og nu er de svenske toge med til at skabe kapacitetsproblemer i København og ”røret” mellem Østerport og København H, hvilket påvirker Kystbanen negativt.

Kystbanen virker som en gordisk knude, som er mere eller mindre umulig at løse på en tilfredsstillende måde for de nordjællandske kommuner og indbyggere. I sådan en situation er der ofte brug for at tænke helt ud af boksen. Lad mig komme med et forslag:

Hvad med at de svenske regionaltoge i fremtiden kører i et eget separat system, hvor de efter København H kører tilbage til Sverige via en ny Øresundsforbindelse? Dermed skal de svenske regionaltoge hverken gennem ”røret” eller vende i København, men svenskerne kan stadig både komme til lufthavnen og København for at arbejde, opleve og handle. På den anden side af Øresund, i Landskrona, er vi klar til at tage imod de svenske regionaltog. Og vi har faktisk et helt konkret forslag til, hvordan denne nye Øresundsforbindelse både kan udformes, bygges og finansieres.

En ny Øresundsforbindelse kan selvfølgelig ikke ændre køreplanen, som starter i december. Men der er brug for, at vi i debatten om en ny Øresundsforbindelse diskuterer, hvordan en ny fast forbindelse kan bidrage til at skabe et langsigtigt bæredygtigt togsystem på begge sider af Øresund. For een ting er sikkert. Der kommer flere toge til København i fremtiden, og trafikken fra både Sverige og Tyskland vil stige med Femern-forbindelsen. Med andre ord bliver der meget hård konkurrence om den begrænsede kapacitet.

Øresundsdebatten har de seneste år kredset om forslaget om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, men det er en løsning, som på ingen måde vil have en positiv effekt på Kystbanen eller jernbanesystemet generelt. Jeg vil derfor opfordre til, at vi breder debatten ud og diskuterer alternative forslag.

Lad os tænke ud af boksen. I Landskrona er vi klar til dialog.