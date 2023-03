Kampen om farverne

Frederikke Antoine Schmidt står bag Roccamore og sælger omkring 50.000 par sko om året.

”Jeg kan simpelthen ikke tage dig seriøst, når du er klædt i pink” var der engang en mandlig investor, der sagde til Frederikke Antonie Schmidt, designer og kvinden bag det succesfulde sko-brand Roccamore.

Eftersom hun i år sælger 50.000 par smukke sko mod de 700, hun solgte for otte år siden – og har hoppet mange højdemeter fra at starte sin virksomhed op ved hjælp af crowdfunding til nu at omsætte for flere millioner og have mere end 60 ansatte – kan man vist roligt sige, at der er grund til at tage Frederikke Antonie Schmidt seriøst. Måske især fordi hun elsker at gå i pink og på sit kontor er omgivet af lyserøde nuancer og stakkevis af de højhælede sko og støvler i stærke farver, leopardpletter og glimmer, hun er blevet kendt for.

– Farver er jo det sjoveste i verden. Jeg udtrykker mig selv med farver og en farverig garderobe som en del af min personlighed. For farver skaber glæde og begejstring. De kan ændre den måde, du møder dagen og andre mennesker på. Jeg mener, farver udstråler en inkluderende positivisme, at man nemmere skaber relationer og rummer mere. Og vi kan i dén grad bruge at blive mere rummelige over for hinanden, siger Frederikke Antonie Schmidt, der midt i sin ordstrøm smilende undskylder, at hun denne dag har noget gråt og sort på til den blomstrede nederdel.

For udover at stærke farver gør hende i godt humør, er der også et politisk statement i dem. Fordi hun synes, det er absurd, at nogle folk ikke tror, man kan være en intelligent og dreven forretningskvinde, når man har et par høje hæle på, som glitrer.

– Sort og grå er det nemme valg, hvis man ikke er modig eller ikke har fundet ud af, hvem man er. Synes jeg. Men mange steder forbinder man stadig farver med noget useriøst. Farver rimer på det legende. Så jeg møder mange kvinder, der er ledere og sidder i bestyrelser, som klæder sig neutralt. De gider ikke tage kampen. Men det er jo bizart, at man skal klæde sig som en mand for at blive taget seriøst. Så jeg insisterer på mine farver, lyder det fra skodesigneren.

Stærke farver bringer ikke kun Frederikke Antonie Schmidt i godt humør. De indeholder også et politisk statement.

Farverig = dum

Sidste års 8. marts-kampagne fra Roccamore, hvor bl.a. Brian Mikkelsen og Bjarne Corydon figurerede i blå jakkesæt tilsat høje hæle – på en pink baggrund – satte netop fokus på dette og fik megen omtale. Først ros for at sætte manglen på kvinder i bestyrelser på dagsordenen – men senere tæsk, fordi nogen mente, det var forkert at bruge mænd, der selv burde have sørget for større diversitet i bestyrelser, som ”posterboys”.

– Her blev jeg ærgerlig over, at man bare gik ud fra, at jeg ikke havde gennemtænkt, hvem vi satte på plakaterne. Det provokerede mig, at man ikke kunne se, jeg havde castet nogle mænd, der netop ikke havde gjort nok – men som var villige til at tale om det. Men hvis man er for farverig, så MÅ man jo være dum, fnyser Frederikke Antonie Schmidt.

I dette års 8. marts-kampagne fra Roccamore optræder blandt andre Anette Heick.

Hun oplevede, at det var kvinder, der slog hårdest ned på hende i forbindelse med kampagnen. Og det har været en pink tråd gennem hele hendes karriere. Nok har nogle mænd haft svært ved at kapere, at hun går i kjole og har rød læbestift på, samtidig med at hun forhandler og ikke går af vejen for en konfrontation. Men kvinder har haft behov for at skyde hende ned. Nedgøre hendes intellekt eller forklare hendes succes med at ”det er jo bare fordi, hun ikke har børn – så kan man jo sagtens.”

– Den hjælp, jeg har fået med at bygge Roccamore op, er i høj grad kommet fra dygtige mænd. Jeg har mødt mange ældre kvinder, der har meget mere succes end mig, som ikke har villet hjælpe mig. Det er som om, at fordi det var hårdt for dem at komme frem, så skal det heller ikke være nemt for mig. Når mænd ser en, der er dygtig, vil de gerne lære af vedkommende. Men kvinder ser automatisk den dygtige som en spejling af, hvad man ikke selv har opnået. Og så bliver det sådan ”Du skal ikke tro, du er noget”, siger Frederikke Antonie Schmidt.

De farvestrålende sko er Roccamores varemærke. Foto: Roccamore

Vi skal løfte hinanden

I dette års 8. marts kampagne er der derfor kendte kvinder på plakaten. Kvinder, der er toneangivende i deres branche, men som alligevel oplever at blive set ned på. Som Anette Heick med miniskørt og lange støvler med teksten ”Er du ikke for gammel til det her tøj?”.

– Roccamore vil gerne sætte fokus på, hvordan kvinder taler til hinanden. Vi holder hinanden nede i stedet for at løfte hinanden. Det skal vi have ændret, lyder det fra Frederikke Antonie Schmidt.

Et tema, der ligger i stringent forlængelse af den filosofi, Roccamore har udøvet, siden den første kommercielle kollektion blev lanceret i 2016.

– Roccamore handler om at få kvinder til at stå stærkt. Det gør du, når du kommer op på et par høje hæle. Og når du er en del af et fællesskab. Det er også derfor, jeg har brugt meget energi på at skabe et community omkring Roccamore. Og det er derfor, vi hver måned præsenterer en ny rebel – en kvinde (iført Roccamore-sko, red.), der har gjort noget sejt, og som vi skal fejre, fortæller Frederikke Antonie Schmidt.

Alle Roccamores designs og farvevalg bliver til i fællesskab med kunderne. Foto: Marie Hald

Kunderne med til at designe

Alle Roccamores designs og farvevalg bliver også til i fællesskab – nemlig i direkte samarbejde med kunderne. For selvom Frederikke Antonie Schmidt elsker Haute Couture for at skubbe til grænser og trends, har hun selv en helt anden tilgang til mode. Hun vil være stil- og prismæssigt mere relevant.

– Så jeg ved ikke bedst. Det gør mine kunder. Derfor er der tre ben i vores design-hjul. Det første ben er puslespillet, hvor vi ser på vores kollektion og gør status over, hvad der sælger, og hvad der mangler. Andet ben er så at se på trends og farver. Vi rejser og tager rundt på forskellige messer, men i virkeligheden dikteres makrotrends jo af film og musik, så hvor vi for ti år siden så indflydelsen fra Mad Men med timeglasfigurer og douche farver, er det nu skrigende pink og andre stærke farver, der er på vej, fordi Barbie-filmen kommer, siger Frederikke Antonie Schmidt og fortsætter:

– Det tredje ben er kundeinvolveringen. Vi har en Facebook-gruppe med 10.000 kunder, som vi designer vores sko sammen med. De tre ben fører til prototyper på sko, som vi tester på mig, der har en smal fod, en af mine medarbejdere, der har en bred fod og så en sko-tester fra kundegruppen.

Hun mener, det er denne arbejdsform, der gør, at Roccamore er blevet kendt for at kunne kombinere smukt design med høj komfort i højhælede sko. Det er hun stolt af, selvom den meget kundefokuserede proces også betyder, at det tager over et år at udvikle en enkelt sko.

Og den stærkeste modefarve i 2023 og Roccamores nyeste kollektion – ja, den passer som fod i en højhælet sko til Frederikke Antonie Schmidt. For den er jo pink.

Om Frederikke Antonie Schmidt Født i 1983 i København Uddannet skodesigner fra den prestigefyldte designskole Polimoda i Firenze. Arbejdede som skodesigner i udlandet i flere år for brands som Ferragamo, Prada og Icon Shoes. Etablerede virksomheden og skobrandet Roccamore i 2015. Sidder i ByFounders Collective, repræsentantskabet for Kolding Designskole og er formand for regeringens Genstartsteam for Mode og Tekstil. Bor i København med sin italienske mand. Roccamore har en onlineshop og fysiske butikker i Lyngby, København, Aarhus og Oslo.