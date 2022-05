En ny aftale indgået mellem regeringen, dens støttepartier, Alternativet og Kristendemokraterne skal prioritere at give førstegangsfødende ret til to dages barselsophold på hospitalet efter fødslen eller mulighed for hjemmebesøg af “kvalificeret sundhedspersonale”, som det hedder i aftalen. Samtidig bliver der også afsat knap 80 millioner kroner over en treårig periode til en rekrutterings- og fastholdelsespakke, der skal stoppe den medarbejderflugten fra fødselsgangene.