I er blevet hørt! Nu hjælper vi børn i sorg

Af Matilde Powers, forebyggelsesordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Noget af det værste, der kan ske for os mennesker, er, at miste en vi holder af. Særligt for børn, kan tabet af en nærtstående person give alvorlige senfølger, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde deres sorg. Derfor skal børnefamilier selvfølgelig tilbydes sorghjælp.

I Folketinget har vi netop behandlet et borgerforslag, som anbefaler, at der etableres et sorgberedskab til børn i akut sorg. Kvinden, der har stillet forslaget, Anna-Sofie, har selv på tragisk vis oplevet at miste sin mand til akut hjertestop. Og midt i sin egen sorg, skulle hun også tackle sin 3-årige datters sorg. Det havde hun naturligvis brug for hjælp til. Men den hjælp oplevede hun desværre, at hun ikke fik. For at undgå, at andre familier skal stå i en lignende situation i fremtiden, stillede hun et borgerforslag med henblik på at lave et sorgberedskab til børn i akut sorg. Borgerforslaget fik 50.000 underskrifter, og er derfor ved at blive behandlet i Folketinget.

Jeg har selv arbejdet som børnesygeplejerske i mange år. Her har jeg også været helt tæt på familier, der lige som Anna-Sofies familie, har mistet noget af det dyrebareste de har; et barn, en søskende, en forælder. Det er altid lige hjerteskærende. Det vænner man sig aldrig til. Der skal selvfølgelig være hjælp at få, når man oplever så stor en sorg som familie.

Heldigvis findes der også allerede en stribe gode tilbud til sorgramte familier her i Danmark. Fx Sorglinjen, som tilbyder telefonrådgivning, eller Det nationale Sorgcenter, som har en række gruppetilbud. Også mange kommuner og organisationer har gode tilbud, fx Kræftens Bekæmpelse. Men Anna-Sofies historie vidner om, at der alligevel er nogle huller, i den sorghjælp man kan få; enten i arbejdsgangen med at henvise familier videre til den nødvendige hjælp, eller måske fordi der mangler nogle tilbud. Det vil vi i Socialdemokratiet gerne dykke ned i og undersøge nærmere.

Vi har derfor, sammen med en bred vifte af andre partier, besluttet, at få kortlagt hvad der allerede findes af sorgtilbud, og hvem der hjælper familierne med at blive henvist til disse tilbud. Så vi kan sikre, at der altid er hjælp til børn i sorg.