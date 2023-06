Hvad med at sætte fokus på løsninger i stedet for jammer?

Af Bertel Haarder, tidligere minister og folketingsmedlem, Venstre

Den er helt gal med sundhedsvæsnet, hvis man skal tro medierne. Men er det nu helt så galt, som det fremgår?

Hvad med at sætte mere fokus på dem, der har løst problemerne, eller som bidrager til at løse dem?

Ingen ved mere om det end den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Jesper Fisker, nu direktør i Kræftens Bekæmpelse og formand for regeringens sundhedskommission. I Jyllands Posten 22/5 undrede han sig over, at det nogle steder i landet kan lade sig gøre at overholde kræftpakkernes forløbstider, mens man andre steder slet ikke kan.

Brystkræftforeningens formand Anja Skjoldborg Hansen er ”desværre ikke overrasket”: ”Vi har jo set tendensen på Sjælland og i Hovedstaden længe, men jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor nogle regioner kan finde ud af det, mens andre ikke kan. De må kunne lære af hinanden, og i sidste ende handler det om at prioritere kræft og flytte ressourcerne i den retning. Det kunne man under corona-pandemien, det må man kunne gøre igen.”

”Lære af hinanden”, siger hun. Ja, netop! Det er sagen. Tænk, hvis medierne bidrog til læringsprocessen ved at opsøge de regioner og hospitaler, der lever op til deres forpligtelser, og som ikke svigter patienterne. Selvfølgelig skal problemerne omtales, men hvor ville det være velgørende, hvis der var den samme interesse for de løsninger, som nogle har fundet frem til.

Som minister provokerede jeg ofte forsamlinger ved at erklære: ”Alle problemer er løst!” Hvorefter jeg nogle sekunder efter tilføjede: ”Et eller andet sted!” Hvad det gælder om, er at finde frem til dem, der har løst problemet, og beskrive ”bedste praksis”, dvs. ikke blot det, der virker, men også hvorfor det virker.

Som indenrigs- og sundhedsminister så jeg masser af eksempler: I Holbæk var de gode til at behandle familier med overvægtige børn. I Silkeborg opfandt de ”kræftpakkerne”. På Frederiksberg var der gang i telemedicinen (hjemmebehandling via IT), og i Aarhus overrakte jeg ”den gyldne skalpel” til afdelingen for ældre-sygdomme.

Jeg var med daværende socialminister Benedikte Kiær (nu borgmester i Helsingør) i Sverige, hvor vi konstaterede, at tvangsanbragte børn i langt højere grad var i familiepleje eller lignende, hvilket var både bedre og billigere.

Som undervisningsminister var jeg ikke kun imponeret af den finske skole, der er både billigere og bedre end den danske. Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at Vejle kommune tilsyneladende havde et særligt greb om folkeskolen – og det var ikke penge, der gjorde forskellen. Det var ikke mindst en dygtig chef, der var hemmeligheden. Jeg forsøgte at gøre ham til chef for hele Folkeskolen, men det ville han ikke.

Jeg tog til Lemvig, hvor der kun var ganske få unge, der ikke enten var i job eller i skole. ”Hvor mange er der”? spurgte jeg lederen. ”Fire”, lød svaret, hvorefter de tonede frem på hans skærm. Hemmeligheden var en omsorgsfuld og effektiv enkeltperson, som også blev leder af nabokommunernes ungdomsvejledning.

Det var ligeledes en enkeltperson, der skabte landets bedste integrationspolitik i Farum og hjembragte den fine tyske ”Bertelsmann-pris” til kommunen. Borgmesteren var Peter Brixtofte, men det var især en dygtig embedsmand, der gjorde udslaget (jeg husker ham tydeligt, jeg så ham i aktion, da han var i en anden kommune). Det var ham, der fik de tyrkiske indvandrere i job ved at tilbyde dem arbejde i stedet for job. De elskede ham for det og stemte på Brixtofte, der fik absolut flertal i kommunalbestyrelsen. En af de ledende tyrkere blev Brixtoftes viceborgmester! Jeg har mødt ham flere gange.

Ak! Havde Brixtofte dog bare holdt sig fra den skadelige rødvin og de kostbare projekter! Så kunne hans gode eksempel have inspireret langt flere.

Konklusionen er, at den enkelte person kan gøre en afgørende forskel, hvad enten det er en politiker eller en dygtig embedsmand. Men de gør det jo ikke selv. Det er deres ledelse og deres praksis, der er interessant.

Hvorfor er der ikke meget mere fokus på bedste praksis? Tænk, hvis man i TV-avisen imellem alle jammerhistorierne kunne opleve en historie om nogle initiativrige mennesker, der løser problemerne ved gennemtænkt tilrettelæggelse af arbejde.

Den tidligere chef for Danmarks Radios Nyhedsredaktion Ulrik Haagerup fortæller selv, at han blev så træt af DRTV´s negative nyheder, at han opsagde sit job. Nu leder han ”Constructive Institute” ved Aarhus Universitet og udbreder sine ideer, også uden for landets grænser. Formålet er at sætte fokus, ”ikke kun på problemer, men også på mulige løsninger”. Gid hans gode eksempel og tænkemåde vil brede sig.