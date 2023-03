Hjælp mig kun hvis jeg beder om hjælp

Af Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Det er en misforståelse, at alle ældre mennesker har brug for ældrepleje. Seks ud af syv over 65 år bor ikke på plejehjem eller får hjemmehjælp. Men dem, der får ældrepleje, har faktisk også behovet. Den typiske hjemmehjælpsmodtager er enlig, langt oppe i årene, med forskellige helbredsproblemer, kort uddannelse og små midler. Det er syge og sårbare mennesker, der modtager hjælp.

Alle mennesker skal have bedst mulig livskvalitet, også ældre mennesker. Livskvalitet kan bestå af en gåtur ned til supermarkedet, et blødkogt æg om morgenen, hjælp til det ugentlige bad. Det kan være at synge sammen, bruge formiddagen på at læse sin avis eller invitere gæster til et rent hjem. Nogle har en besøgsven, andre befinder sig fint i eget selskab. Livskvalitet er helt forskellig fra menneske til menneske. Det burde ældrepleje også være. Derfor er selvbestemmelse afgørende for, hvordan ældrepleje kan se ud hos det menneske, der får den, og at hjælpen er baseret på hans og hendes unikke behov og ønsker.

Men hvem kender den enkeltes behov og ønsker? Det gør naturligvis de hjælpere, der kommer i hjemmet regelmæssigt. Den gode relation mellem hjemmehjælpsmodtager og hjælper er afgørende og vigtig. At de kender hinanden og kan tale sammen. Det er i det konkrete møde, at hjælpen kan formes ud fra hjemmehjælpsmodtagerens behov den dag. Ligesom det tilfredsstiller medarbejdere i ældreplejen, at de bruger deres faglighed og indsigt på mennesker og ikke på regneark.

Desværre bruger medarbejdere i ældreplejen i dag rigtig meget energi og tid på administrativt arbejde og unødig dokumentation. Dette stive system betyder, at den enkelte ældres behov og ønsker går tabt i minuttyranni, regneark og bureaukrati. Det er ikke tilfredsstillende for nogen af parterne. Og som samfund har vi ikke råd til unødigt bureaukrati, når vi samtidig skriger på arbejdskraft og mere tid i ældreplejen. Derfor foreslår Ældre Sagen en ældrepleje baseret på selvvisitation. Altså at man beder om hjælp, når man ikke længere kan klare de daglige gøremål uden. Ingen ønsker hjælp til at komme på toilettet, hvis man ikke har brug for det.

Vi anerkender, at en ny og mere fleksibel ældrepleje, baseret på den enkeltes behov og ønsker, vil udfordre det nuværende ankesystem. Afgørelser om tildeling af hjælp vil blive mere individuelle. Derfor bliver der også brug for en faglig vurdering i behandlingen af klager. Det er helt afgørende, at man også i fremtiden kan klage over hjælp, der er givet i forhold til en ny ældrelov. Bureaukratiet skal forgå, rettigheder bestå.

Vi står med en enorm udfordring i forhold til at kunne skabe en bedre ældrepleje i Danmark. Det handler om at skaffe arbejdskraft og varme hænder. Når flere og flere ansatte forlader ældreplejen eller slet ikke søger ind, er der noget galt med arbejdsbetingelserne og arbejdsmiljøet. Og den udvikling skal vendes. Vi skal sætte massivt ind på at rekruttere flere mennesker, og få dem tilbage, der har forladt faget. Der skal ses på flere muligheder som mesterlære og på at rekruttere udenlandsk faglært personale. Vi kan ikke lade de ansatte i stikken, der i dag udfører ældrepleje af høj standard, men er for få om det. Vi kan heller ikke lade ældre i stikken, der oplever at få beskåret deres hjemmehjælp på grund af manglende arbejdskraft.

Der er en ny ældrelov på vej. Her tales der om at adskille den praktiske hjælp fra den personlige pleje. Den praktiske hjælp skal fortsat være en central del af det, vi som samfund tilbyder ældre, der ikke længere kan selv. Det er en afgørende del af vores samfundskontrakt med hinanden, at vi betaler vores skat og forventer at kunne få hjælp, hvis vi får brug for det. Denne samfundskontrakt smuldrer, hvis vi overlader det til den enkelte selv at skulle betale for den praktiske hjælp. Det øger også den sociale ulighed. For ikke alle har råd til at betale.

Vi håber, at alle disse synspunkter når frem til politikernes borde.

Der er opbrud i ældreplejen. En ny ældrereform er på vej.