Debat: Giv voldtægtsforbrydere hårdere straffe

Af Laila Abbas, formand for Liberal Alliances Ungdom Nordkøbenhavn

Der kan blive stillet spørgsmålstegn til, hvorvidt det hjælper at straffe voldtægtsforbrydere hårdere, det mener jeg. Jeg synes, man skal tage ansvar for den kriminelle handling, man begår i samfundet med en rimelig straf, dog er det helt utvivlsomt, at voldtægtsmænd slet ikke bliver straffet hårdt nok for noget, der ødelægger et andet menneske fuldstændigt.

Straffen for voldtægt kan give helt op til otte års fængsel til den, der yder samleje uden samtykke, jf. Straffelovens § 216, stk. 1., og helt op til 12 års fængsel for særligt grove tilfælde, jf. Straffelovens § 216, stk. 2 og 3.

Den dag i dag er den gennemsnitlige straf for voldtægt dog kun lige omtrent de to år, hvilket, jeg mener, er en alt for mild straf for en grov forbrydelse. En dom på to år anser jeg som værende et svigt over for dem, der udsættes for voldtægten, da det seksuelle overgreb har fatale konsekvenser for ofret.

Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor dømte for salg af cannabis straffes med helt op til 10 år uden at have forvoldt direkte skade på andre. Seksuelle overgreb er med tiden blev et mere omfattende emne og er mere fremme i medierne, hvorfor jeg mener, det er essentielt at italesætte emnet. Set fra ofrets synsvinkel mener jeg, at hårdere straffe er med til en øget stigning af anmeldelser af voldtægter. For hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at mange af dem, der har været udsat for et seksuelt overgreb, slet ikke anmelder det – enten i frygt for at forværre tingene eller i frygt for slet ikke at blive taget seriøst, og det kan jeg godt forstå, når mange af de sager, der anmeldes på indeværende tidspunkt, nedlægges og slet ikke når i retten grundet en manglende bevisbyrde.

Bevisbyrden er også enormt svær at vurdere, når der i en voldtægtssag ofte kun er tale om to parter, ofret og voldtægtsmanden. Dermed tror jeg netop, at det har stor betydning for offeret, hvis strafferammen for en voldtægt sættes op. Jeg vil dog gerne erkende min tvivl om, hvorvidt hårdere straffe vil begrænse antallet af voldtægter, for hvis en voldtægtsforbryder ønsker samleje uden samtykke, er jeg sikker på, at vedkommende nok skal gennemføre en fuldbyrdet voldtægt og dermed gå igennem med den kriminelle handling. Derfor mener jeg også, at de voldtægtsforbrydere, der har svært ved at styre deres lyster, skal tilbydes behandling i form af lægehjælp og konsultation ved psykolog udover deres straf.