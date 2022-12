Eksport af dansk økologi satte rekord i 2021

Del via email

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for udenrigshandel med økologiske varer for 2021. Ifølge de nye tal steg økologieksporten til ny rekord på 3,3 mia. kr. i 2021. Det er 480 mio. kr. svarende til 17 procent mere end i 2020, som var hårdt ramt af Corona-nedlukninger over hele verden. Importen af økologiske varer sætter ligeledes ny rekord med 5,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til 2020.