Debat: Sparekrav, skåltaler og siloer rækker ikke

Af Marlene Harpsøe (DD), ældreordfører, sygeplejerske

SVM-regeringen vil fremlægge en ny ældrelov, der skal tage et opgør med skemaer og minuttyranni i ældreplejen, så der bliver mere tid til omsorg og nærvær. Samtidig vil man gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Det er fine ord, som vi venter på, at regeringen følger op med et udspil til, hvordan det skal ske og inviterer til politiske forhandlinger.

Det kan nemlig ikke vente. I denne uge præsenterede ministeren sin redegørelse på ældreområdet, og den taler et tydeligt sprog. Vi står midt i en velfærdsklemme, hvor vi lever længere, men mangler medarbejdere, der kan tage sig af os, hvis vi får brug for pleje og omsorg i alderdommen. Kommunerne får brug for 17.000 ekstra social- og sundhedsmedarbejdere i 2030, hvis de skal opretholde det samme antal hænder pr. ældre som i dag. Men optaget på velfærdsuddannelserne er dalende. Der er ingen snuptagsløsninger – vi skal gøre tingene smartere og sørge for, at der følger midler med.

Allerede i årets første måneder er der røde tal på bundlinjen i flere kommuner, som må genåbne budgetterne. Og når sparekniven falder, så tager den ofte en luns af velfærden. Derfor er vi skeptiske, når regeringen lægger op til, at kommuner og regioner skal spare 3 milliarder på udgifter til administration. Vi deler ambitionen om at fjerne unødvendigt bureaukrati, men vi mangler svar fra regeringen på, hvad der gøres i dag, som kan undværes i fremtiden. Vi kan ikke sikre en værdig ældrepleje med blanke papirer og frisættelse alene.

Derfor afsætter Danmarksdemokraterne 1 mia. i 2023 stigende til 2 mia. i 2024 i vores finanslovsforslag til bedre pleje og omsorg for vores ældre. Plejen skal ikke styres fra kontorer i København, men tæt på borgerne af medarbejdere, der forstår deres behov og ønsker. Derfor bliver det op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan pengene bedst bruges med henblik på at sikre en ældrepleje med kvalitet og tid til omsorg, men også til god trivsel og bedre arbejdsmiljø, så vi holder på det gode personale, vi har.

Ministerens egen redegørelse tegner et billede af, at der er lang vej igen, før personalet kan spille kort med de ældre, som regeringen bebuder. Vi har brug for et helhedsorienteret gennemsyn af indsatsen for de ældre. Vi må ikke forfalde til silosnakke, hvor vi fx drøfter rengøring og hjælpemidler, men glemmer sundhedsindsatsen. I 2022 blev godt 66.000 borgere over 64 år indlagt akut, selvom det ofte kunne være forebygget. Det lægger massivt pres på vores sygehuse og stiller store krav til kommunerne. Det må frisættelsen og en ny ældrelov også forholde sig til. I Danmarksdemokraterne er vi klar til at trække i arbejdstøjet og komme i gang med at skabe fremtidens ældrepleje.