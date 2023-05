Arbejdskraften samler sig om de store byer

Hvis ikke der er arbejdskraft i et nærområde, så vil virksomheder søge andre steder hen, og det kan sætte gang i en negativ spiral, der kan gøre det svært at holde liv i et stærkt erhvervsliv og rammerne for en god tilværelse. Sådan lyder advarslen fra arbejdsmarkedschef Peter Halkjær på baggrund af en ny analyse fra Dansk Erhverv.