Antallet af offentligt ansatte skal normaliseres

Af Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Der skete mangt og meget under coronakrisen. En ting, som vel egentligt ikke mange har bemærket, er, at antallet af offentligt ansatte er steget drastisk. Faktisk er vi i dag på rekordniveau.

758.552. Så mange offentligt ansatte var der ved udgangen af 2022. Det er næsten 40.000 flere end indgangen til coronakrisen. Desuden er antallet af offentligt ansatte, der beskæftiger med administration, oppe på godt 94.000, og det er 10.000 flere end før coronakrisen.

Det gav selvfølgelig god mening, at der skulle ansættes personale til at håndtere corona, men vi kan nok godt være enig om, at denne håndtering i dag slet ikke kræver de samme ressourcer. Altså burde antallet af offentligt ansatte være faldende, at vi var på vej mod en normalisering, men det er slet ikke tilfældet. Tværtimod. Faktisk viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at antallet af offentligt ansatte i januar med yderligere 1.700.

Og også andelen af offentligt ansatte beskæftiget med administration er i vækst. I 2016 var det godt ti procent af de offentligt ansatte, der var beskæftiget med administration. I 2022 er det tolv procent. Andelen af offentligt ansatte, beskæftiget med administration er altså vokset, og var andelen fortsat ti procent, ville der være cirka 15.000 færre ansat i det offentlige.

Men er det da ikke en god ting, at der er flere offentligt ansatte? Absolut nej!

For vi kommer ikke uden om, at vi i en nær fremtid får langt flere ældre og langt færre mellem 18 og 65 år. Derfor skal vi for eksempel sikre mere udenlandsk arbejdskraft, virksomme reformer og altså også se på antallet af offentligt ansatte. For det er klart, at hvis en person arbejder for det offentlige på fuld tid, så kan den samme person ikke arbejde i det private. Der skal naturligvis være det rigtige antal offentligt ansatte til at levere den service, som borgerne med rette kan forvente.

Men der er intet, der tyder på, at det er tilfældet. For der er næppe mange danskere, der føler, at den offentlige service er blevet synderligt forbedret, trods de mange nye ansatte.

Og vi må aldrig glemme, at det er virksomheder og skatteyderne, der finansierer vores velfærdssamfund. Pengene skal, som i alle andre forhold, bruges bedst muligt. I Dansk Erhverv plejer vi at sige, at Danmark er en virksomhed, og en sådan skal drives mest effektivt til gavn for alle. Vi skal bruge ressourcerne klogt, så vi samlet set får mest velfærd og vækst for pengene. Det rimer den store stigning i antallet af offentligt ansatte ikke på.

Er det mon så sådan, at der er blevet flere danskere at tage sig af? Heller ikke. For antallet af danskere uden for arbejdsstyrken – børn, tilbagetrukne ældre og ikke-jobparate personer i den arbejdsdygtige alder – er faldet med over 100.000 de seneste ti år. I samme periode er antallet af offentligt ansatte altså steget med 40.000. Det er til trods for, at tre ud af fire af de offentligt ansatte er beskæftiget med velfærdstilbud som sundhed, undervisning eller social beskyttelse, der primært er målrettet danskere uden for arbejdsstyrken.

Den gode nyhed er så, at der må være en markant politisk interesse i at få gjort noget ved overflødige regler og papirarbejde i det offentlige. Det vil give en mere effektiv offentlig sektor og betyde, at der er bedre muligheder for at sikre en normalisering.

Nu er det ikke så lang tid siden, at vi gik til stemmeurnerne, så jeg tror godt, at de fleste kan huske, at emnet fyldte meget under den seneste valgkamp. For eksempel lød det igen og igen i partilederdebatterne, at der skal ske et opgør med det unødvendige bureaukrati i den offentlige sektor. Så det må være et spørgsmål om tid, før der for alvor kommer gang i det arbejde. Der bør laves et konkret måltal for, hvor stor nedbringelsen af antallet af offentligt ansatte skal være, og så skal der fluks handles ud fra det. Det er bare om at komme i gang.