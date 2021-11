Voxpop: Sådan stemte Carola

Del via email

– Jeg har stemt på Lokallisten til kommunalvalget. Det gjorde jeg, fordi de blandt andet har mærkesager inden for børn og miljø. Jeg stemte på Enhedslisten for fire år siden, men efter vi har fået børn har jeg valgt Lokallisten, fordi de har markeret sig mere inden for daginstitutionerne og skolerne, lyder det fra 37-årige Caroline Rosenkilde fra Birkerød foran Søholmskolen, afd. Toftevang.