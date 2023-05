Studentertiden er skudt i gang

Del via email

På Birkerød Gymnasium er bøgetræerne sprunget ud og den første student – fra skolens internationale linje (IB – International Baccalaureate) – har lige afsluttet alle sine eksamener og få den eftertragtede studenterhue på hovedet.

Rajana Abubakarova, 3u, afsluttede sit eksamensforløb med dagens sidste eksamen i matematik.

Traditionen tro blev dagen med de første studenter markeret med flaghejsning foran gymnasiet. Det skete i selskab med IB coordinator Christina Rye Tarp tirsdag formiddag.

Som det er med alle de internationale IB-eksamener, må eleverne dog stadig vente tålmodigt på deres endelige karakterer, da disse først offentliggøres i juli.

Birkerød Gymnasium og Rudersdal Avis ønsker stort tillykke til Rajana – og held og lykke til de resterende IB elever, der alle bliver færdige senest i næste uge, hvor der holdes en IB-reception for elever og forældre den 18. maj.

Herfra skal også lyde et stort held og lykke til de mange STX og HF-elever, der spændt går og venter på at få at vide, hvilke fag, de skal til eksamen i om blot få uger.