Fem minutter i to natten til onsdag blev en 27-årig lokal mand stoppet af ordensmagten, da han kom kørende ad Trørødvej i Vedbæk.

Mandens promille viste sig ifølge politiet at være tilstrækkelig høj til, at han blev sigtet for spirituskørsel.

Ifølge politiets døgnrapport blev den 27-årige kørt på hospitalet for at få tage en blodprøve, som skal analyseres og fastlægge hans nøjagtige promille.