Rektor til NAGs nye studenter: “Køb sodavand mens tid er”

Endnu et kuld smukke unge mennesker kunne fredag formiddag fejre en af livets milepæle, da der var dimission for hele 354 studenter på Nærum Gymnasium. Og for de mange af os i den stuvende fulde agora, som selv har været der, så kom hele dagen tilbage. I hvert fald den del, man kan huske; vemod og forventningsglæde. En afsked og samtidig en ny start. Drenget smilende studenter med huerne omvendt på, et hurtigt vink til far og mor, en karakteristisk blanding af løssluppenhed og tavs, alvorlig eftertænksomhed.