Fik inspiration til gigantisk kloak-projekt

Så idyllisk var der ved regnvandsbassinet ved Nymosen i Gentofte. Pressefoto

Separatkloakering. Det sammensatte ord med de mange bogstaver dækker over, at regnvand og spildevand skal skilles ad og løbe i kloakker i hvert sit rør, inden det renses og ledes ud til søer og vandløb.

Dén øvelse er både omfattende, tidskrævende og dyr. Det er en øvelse, Rudersdal Kommune skal i gang med. Og det tager 30 år, før man er helt i mål med at separatkloakere hele kommunen.

Men hvordan? Hvad er bedst og smartest?

Et par bud fik formand og næstformand for Klima- og Miljøudvalget, Court Møller (R) og Dorte Nørbo (SF), da de sammen med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening var på tur for at se på regnvandsbassiner i naturen.

Regnvandsbassiner er nemlig en vigtig del af separatkloakeringen, for de skal forsinke og rense regnvandet, inden det ledes ud til det naturlige vandkredsløb i søer og vandløb.

Interessante eksempler

På rundturen, som blandt andet bragte de lokale politikere til Allerød og Vangede i Gentofte, var der oplæg fra fageksperter og rådgivere om, hvordan regnvandsbassinerne kan indtænkes i lokalområderne, hvilke muligheder de kan give i forhold til naturen og rekreative aktiviteter og, hvordan Novafos overvåger vandkvaliteten, inden det sendes videre i systemet.

– Det var interessant at se eksempler på, hvordan anlæggene kan passes ind i omgivelserne på forskellig måde, og hvordan der kan arbejdes med, at bassinerne kan bidrage til både natur og flere rekreative oplevelser, konkluderer formanden for Klima- og Miljøudvalget, Court Møller.

Næstformand Dorte Nørbo var glad for, hvad hun så på turen:

– Bassiner spiller en stor rolle i separatkloakering. Det er meget vigtigt, at det regnvand, vi sender videre til søer og vandløb, er så rent som overhovedet muligt. Derfor er jeg glad for lejligheden til at se, hvordan ’teknikken’ i regnvandsbassinerne fungerer i praksis, siger hun.

Ligner søer

Turen gik til forskellige regnvandsbassiner i Novafos’ forsyningsområde for at se eksempler på, hvordan et regnvandsbassin kan se ud, fungere og tilpasses de lokale forhold.

Først besøgte gruppen et bassin ved Drabæk Huse i Allerød Kommune, der er anlagt på gammel landbrugsjord, og som renser og tilbageholder regnvand fra et større boligområde.

Dernæst gik turen til Vangede i Gentofte Kommune, hvor der i et mere bynært område er anlagt bassiner, der renser og forsinker regnvandet, inden det ledes ud i den beskyttede Nymose.

Noget af det, deltagerne ved selvsyn oplevede på turen, var, at det, der i fagsprog kaldes for ’spildevandstekniske anlæg’, ikke umiddelbart behøver være tekniske anlæg.

Tværtimod ligner de naturlige søer med dyre- og planteliv som i andre vandhuller og søer.