Nordsjælland: Med anholdelsen af tre lokale 9. klasses elever tirsdag morgen regner Nordsjællands Politi at have fat i gerningsmændene til to opsigtsvækkende tyverier fra Birkerød Bibliotek den 5. december 2021 klokken 17.05 og klokken 20.30 den 2. marts i år.